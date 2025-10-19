Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas, ABD'nin iddialarını reddederek bunun "İsrail propagandası" olduğunu belirtti

Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Çağrı Koşak  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Gazze

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Hamas'ın Gazze halkına saldırılar düzenleyeceğine dair emareler bulunduğu" yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

ABD'nin "Gazze halkını korumak ve ateşkesi sürdürmek için önlem alabileceği" yönündeki açıklamasına karşılık Hamas, iddiaları tamamen reddetti.

Hamas, ABD'nin iddialarının "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu" olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşananların ABD'nin açıklamalarının "tam tersi" olduğuna dikkati çeken Hamas, "İşgalci güçler (İsrail), silahlandırıp finanse ettikleri suç çeteleri aracılığıyla Filistinli sivillere yönelik öldürme, kaçırma ve insani yardım kamyonlarını gasp etme eylemlerini organize etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hamas, sözkonusu çetelerin "yayınladıkları videolarla suçlarını açıkça itiraf ederek İsrail'in kaos çıkarma ve güvenliği bozma planında rol aldığını teyit ettiğini" duyururken, ABD yönetimine "İsrail’in ateşkes ihlallerine son vermesi ve çeteleri desteklemeyi bırakması için baskı yapması" çağrısını yineledi.

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze'deki güvenlik birimleri İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak üzere konuşlanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 12 Ekim'de Gazze genelinde kaos ortamı oluşturan ve yardımları yağmalayan çetelerin üyelerinden kan dökmemiş olanlar için genel af uygulanacağını duyurmuştu.

Bu çetelere katılan ancak "öldürme" gibi suçlar işlemeyenlere af kapısının açıldığı, bu bağlamda 13-19 Ekim tarihleri arasında güvenlik güçlerine teslim olan kişilerin hukuki olarak dosyalarının kapatılacağı kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler ise aynı gün 12 Ekim'de sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürmüştü.

Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, sorumluluklarından kaçıyor

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail’in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve kendi suçlarını meşrulaştırmak için bahaneler ürettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yükümlülüklerinden kaçma çabalarının, aşırı sağ koalisyonunun baskısı altında gerçekleştiğini belirten Rişk, bu girişimleri, İsrail’in arabulucular ve garantörler önündeki sorumluluklarından kaçma çabası olarak nitelendirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

