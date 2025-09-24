BM'ye göre ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması, Filistinlilerin kendi kaderini tayini için olumlu
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının hayata geçirilmesine doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti.
Cenevre
Laurence, AA muhabirinin "Birçok batılı ülke, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Başka ülkelerin de Filistin'i tanıması bekleniyor ve bu süreç devam ediyor. BM olarak bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.
- Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu
- Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu
- Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı 157'ye çıktı
Ülkelere, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki varlığının sona erdirilmesini öngören kararını hatırlatan Laurence, "İsrail'in, Filistin'i uzun süredir işgal etmesi, politikaları ve uygulamalarıyla birlikte, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının inkar edilmesine yol açtı. Son günlerde çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması, Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının hayata geçirilmesine doğru atılmış bir adım." ifadelerini kullandı.
Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, uluslararası toplumu Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye çağırdığını aktardı.
"Ülkeleri, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." diyen Laurence, BM'nin, İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüm konusundaki uzun süredir devam eden tutumunu anımsattı.
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de Filistin'i tanıdığını duyurmuştu.
Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Malta ve San Marino da 22 Eylül'de BM bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Filistin Devleti'ni tanıdığını kayda geçirmişti.
Böylece Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı, son günlerde birçok devletin art arda yaptığı açıklamalarla 157'ye yükseldi.
BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyanlar arasında yer alıyor.