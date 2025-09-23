Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Monako Prensi 2. Albert Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Monako Prensi 2. Albert, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Monako Prensi 2. Albert Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Viyana

2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı.

2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı.

Barışın, ufukta belirsiz bir umut olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen 2. Albert, iki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

2. Albert, "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.

