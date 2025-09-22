Dolar
Dünya

Cezayir: Fransa ile imzalanan diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti anlaşması iptal edildi

Cezayir, Fransa ile 2013'te imzalanan ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı iptal kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Hassen Djebril, Ali Semerci  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Cezayir: Fransa ile imzalanan diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti anlaşması iptal edildi

İstanbul

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu kararın, Fransız tarafının anlaşmanın uygulanmasını askıya almasının ardından alındığı kaydedildi.

Cezayir hükümetinin, Fransa hükümetine, diplomatik pasaport taşıyan Fransız vatandaşlarına vize uygulanacağını bildirdiği aktarıldı.

Cezayir, 7 Ağustos'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararının ardından Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshetme kararı almıştı.

