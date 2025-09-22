Cezayir: Fransa ile imzalanan diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti anlaşması iptal edildi
Cezayir, Fransa ile 2013'te imzalanan ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı iptal kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
İstanbul
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu kararın, Fransız tarafının anlaşmanın uygulanmasını askıya almasının ardından alındığı kaydedildi.
Cezayir hükümetinin, Fransa hükümetine, diplomatik pasaport taşıyan Fransız vatandaşlarına vize uygulanacağını bildirdiği aktarıldı.
Cezayir, 7 Ağustos'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararının ardından Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshetme kararı almıştı.