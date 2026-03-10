Dolar
44.05
Euro
51.29
Altın
5,199.12
ETH/USDT
2,027.60
BTC/USDT
69,556.00
BIST 100
13,092.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

BM'ye göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
BM'ye göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi

Cenevre

Billing, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Lübnan'da kriz derinleşirken son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi." diyen Billing, İsrail'in Lübnan'daki 53'ten fazla köy ve yoğun nüfuslu bölgenin sakinlerine tahliye uyarısı yapması ve hava saldırılarını yoğunlaştırmasıyla başlayan çatışmalarda yeni tırmanışın üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini ifade etti.

Billing, saldırılar dolayısıyla Lübnan genelinde ailelerin dakikalar içinde kaçmak zorunda kaldığını ve hayatlarının alt üst olduğunu belirtti.

Lübnan'da 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.

Billing, yerinden edilen kişilerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirterek, "Suriye'ye acil hareketler olduğunu da görüyoruz. Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700'den fazla Lübnanlı Suriye'ye giriş yaptı." dedi.

Sivillerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Billing, yardımın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılabilmesi için güvenli ve engelsiz insani erişimin garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak
TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kuchekbayev'i kabul etti
AYM'den, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında karar
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlama meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlama meydana geldi

BM'ye göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da son 1 haftada yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi

Lübnanlı uzmanlara göre İsrail, indirme operasyonlarıyla Hizbullah'ın füze kaynaklarını tespit etmeye çalışıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi
Lübnan'da İsrail saldırılarında 28 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı

Lübnan'da İsrail saldırılarında 28 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet