BMGK, İsrail'in adına yer vermeden Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı
BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.
Washington
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.