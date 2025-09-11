Dolar
Dünya

BMGK, İsrail'in adına yer vermeden Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınarken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

Can Hasasu  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
BMGK, İsrail'in adına yer vermeden Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Washington

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
