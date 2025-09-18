Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Serbest bırakılan İsrailli esir, Netanyahu'nun "Gazze'deki arkadaşlarının ölüm emrini verdiğini" belirtti

Serbest bırakılan İsrailli esir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgale yönelik hamlesiyle Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirler hakkında ölüm emri verdiğini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Serbest bırakılan İsrailli esir, Netanyahu'nun "Gazze'deki arkadaşlarının ölüm emrini verdiğini" belirtti

Kudüs

İsrailli Ilana Gritzewsky, Netanyahu'nun Gazze kentinin işgaline ilişkin kararının ardından İsrail ordu radyosuna açıklamada bulundu.

Ordudaki asker partneri Matan Zangauker'ın hala Gazze Şeridi'nde esir olduğunu belirten Gritzewsky, "Netanyahu, (bu kararıyla) İsrailli esirlerin ölüm emrini verdi." dedi.

Gritzewsky, "Netanyahu, halkın çığlığını işitmeden önce kaç aile daha yas girdabına sürüklenecek" sorusunu yöneltti.

İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonunu genişletmesi karşısında "korkudan titrediğini ve çalışamaz hale geldiğini" ifade eden Gritzewsky, travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktan endişe duyduğunu ve bir an önce normal hayatına dönmek istediğini kaydetti.

Gazze'deki esirlerin neler yaşadığını bildiğini aktaran Gritzewsky, "Her uçak geçtiğinde sığınmak zorunda kalıyorlar. Ben de sığınmak; yıkılan binaların parçasının isabet etmemesi için saklanmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Gritzewsky, Kasım 2023'teki ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

