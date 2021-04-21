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Dünya

BM'den Suriye'deki başkanlık seçimleri için 'BMGK kararındaki siyasi sürecin parçası değil' açıklaması

BM Suriye'de rejimin hazırladığı "başkanlık seçimlerinin" BMGK'nın siyasi sürecin bir parçası olmadığını, karara göre, seçimlerin özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

Betül Yürük   | 21.04.2021
BM'den Suriye'deki başkanlık seçimleri için 'BMGK kararındaki siyasi sürecin parçası değil' açıklaması

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Suriye'deki seçimlere dahil olmadığını ve müzakere edilmiş siyasi bir sürecin önemini vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bu seçimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığına dikkati çeken Dujarric, karara göre seçimlerin siyasi süreç doğrultusunda özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de rejim, iç savaş devam ederken, ülke içinde ve dışında 13 milyon kişinin yerinden edilmesine rağmen kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta 2. kez başkanlık seçimine hazırlanıyor.

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