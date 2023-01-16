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Dünya, Libya

BM'den, Libya'da ateşkesin "tam uygulanması" için Ortak Askeri Komiteye destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdullah Batili, uluslararası toplumu, ülkede ateşkesin "tam olarak uygulanması" için 5+5 Ortak Askeri Komitesini desteklemeye çağırdı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 16.01.2023
BM'den, Libya'da ateşkesin "tam uygulanması" için Ortak Askeri Komiteye destek çağrısı

Trablus

BM öncülüğünde, ordu ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetlerden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantısına katılan Batili, basın toplantısı düzenledi.

Batili, 2020 yılında askeri taraflar arasında imzalanan ateşkesin tam olarak uygulanması için uluslararası topluma ve Libya hükümetine, 5+5 Ortak Askeri Komitesini destekleme çağrısı yaptı.

Komite üyelerinde Libya'da barış ve istikrar için çalışma kararlılığı ve bağlılığını hissettiklerini ifade eden Batili, toplantıda, komşu ülkeler ve paralı asker meselesini görüştüklerini ve bu konunun üzerine gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Batili, "Ateşkesin uluslararası ve yerel gözlemcileriyle görüştük ve çalışmalarını Sirte'den tamamlama olasılıklarını görüştük. Siyasetçilerin, ülkeyi mevcut krizden çıkarmak için ordunun yaptıklarına bağlı kalmalarını bekliyoruz. Siyasiler kararlı olursa Libya krizi sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Sirte şehrinde 7 ay aradan sonra ilk kez 15 Ocak'ta düzenlenen Ortak Askeri Komite toplantısında, 2020'de Libyalı taraflar arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinin yanı sıra uluslararası ve yerel gözlemcilerin anlaşmayla ilgili çalışmaları ele alınmıştı.

Ortak Askeri Komite, en son 15 Haziran 2022'de Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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