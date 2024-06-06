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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı olmadan vurdu

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okulunu uyarı yapmadan vurduğunu belirtti.

Mustafa Deveci  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı olmadan vurdu

Ankara

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel KomiseriLazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 40 kişinin öldüğü Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA okuluna düzenlenen İsrail saldırısına ilişkin "Gazze'de yine korkunç bir gün." ifadesini kullandı.

Vurulan okulun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerden biri olduğunu aktaran Lazzarini, saldırı anında okulda 6 bin Filistinlinin bulunduğunu kaydetti.

Lazzzarini, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okullarının birçok kez saldırıya uğradığına işaret ederek, "Sığınma merkezine dönüştürülen bir diğer UNRWA okulu daha saldırıya uğradı. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'taki okul yerinden edilenlere herhangi bir uyarı yapılmaksızın İsrail güçlerince gece vuruldu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun vurulan okulda "silahlı Filistinliler" olduğu yönündeki iddialarına da değinen Lazzarini, bu iddiaları doğrulayamadıklarını belirtti.

180 UNRWA binasına saldırı oldu, yerinden edilmiş 450 kişi öldü

Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 180 UNRWA binasına saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda yerinden edilmiş 450 kişinin öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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