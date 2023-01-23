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Dünya

BM yetkilisi Griffiths, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen kısıtlamaları görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele aldı.

Bilal Güler   | 23.01.2023
BM yetkilisi Griffiths, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen kısıtlamaları görüştü

Kabil

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele aldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelen BM heyeti, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi ile görüştü.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ile Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed görüşmelerin içeriğine dair kişisel Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.

Buna göre, BM yetkilisi Martin Griffiths Afganistan'da geçen ay kızların üniversite eğitimleri ve kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarının askıya alınması hakkında endişelerini dile getirerek, Afgan halkına yönelik insani yardımın etkin şekilde ulaştırılması için kadınların aktif rol alması gerektiğine işaret etti.

Griffiths, 2023 yılı için ihtiyaç içindeki 28 milyon Afgan'a insani yardım sağlanması için 4,6 milyar dolar yardım çağrısında bulunduklarını ve Afganistan genelindeki güvenliğin arttığını aktardı.

Afganistan'a yönelik insani yardımın her şart altında devam etmesi gerektiğinin altını çizen Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi, kadınlara yönelik getirilen kısıtlamalar hakkında "Bu konudaki sorunun uzlaşı ile çözüleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu ve BM'nin Afganistan ve dünyayı yakınlaştırmada yapıcı rol oynama konusunda büyük bir sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

Muttaki ayrıca, BM heyetinin Taliban yönetiminin ilan ettiği genel af gibi Afganistan'ın "son kazanımlarını ve fırsatlarını" eleştiriler ve eksiklerle birlikte "gerçek bir tutumla" uluslararası toplumla paylaşmasını istedi.

Kabil'i geçen hafta ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti de Taliban yönetiminden söz konusu kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.

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