Dünya

BM, Yemen'de 2026'da 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağını öngörüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2026 yılında 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağı ve insani durumun "son derece endişe verici olduğu" uyarısı yaptı.

Mohammed Sameai, Muhammed Emin Canik  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
BM, Yemen'de 2026'da 22 milyondan fazla kişinin yardıma ihtiyaç duyacağını öngörüyor

Aden

BM Yemen'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis'in açıklamaları paylaşıldı.

Yemen'deki insani durumun "son derece endişe verici olduğunu" aktaran Harneis, özellikle Husilerin kontrolü altındaki kuzey bölgelerinde insani durumun daha da kötüleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ülkedeki duruma ilişkin Harneis, "Yemen'de geçen yıl 19,5 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duydu, bu sayının bu yıl 22 milyonu aşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM daha önce Yemen'de insani yardım görevleri için ayrılan fonlarda ciddi bir eksikliğin yaşandığını ve bu durumun ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım miktarında önemli bir azalmaya yol açtığını duyurmuştu.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.

