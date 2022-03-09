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Dünya

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Suriyelilerin uçuruma sürüklendiği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, taraflar arası çatışmaların tırmandığı ve ekonominin çöküşte olduğu Suriye'de halkın "yeni bir uçuruma sürüklendiğini" belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.03.2022
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Suriyelilerin uçuruma sürüklendiği uyarısında bulundu

Cenevre

BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, 2021'in ikinci yarısında Suriye'deki insani duruma dair Komisyonun raporu sunuldu.

Raporda, iç savaş öncesi ülkede yaşayan nüfusun yarısından fazlasının yerinden edildiği ve bu nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk içinde olduğu kaydedildi.

An itibarıyla Suriye'de 12 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı kaşıya olduğu ve 14,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı Suriye'deki yoksulluğu etkileyecek

Suriye'nin aynı zamanda son yılların en çetin kuraklığıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek "Ülkede enflasyon bu yılın başından itibaren yüzde 140'a yaklaşmış olup temel ürünlerin fiyatları dahi hızlıca yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın da Suriye'deki yoksulluğu derinden etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Raporda Komisyon, Esed rejimine yönelik mevcut yaptırımların, ülkedeki insani durumu daha kötüye götürebileceği ve Suriye'ye insani yardımları engelleyebileceği uyarısında bulunarak yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Raporda ayrıca İdlib ve Halep'in kuzeybatısında Esed rejimi güçlerinin sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını artırdığına dikkati çekilerek "Siviller, Rusya'nın sabit kanatlı jetleri başta olmak üzere hassas güdümlü özel silahlar ve hava saldırılarıyla hedef alınmaktadır." ifadesine yer verildi.

YPG/PKK'nın Halep'teki saldırılarına tepki

Suriye Demokratik Güçleri adı altında faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK'nın, Halep'in kuzeyindeki Rasulayn ile Tel Abyad'a yönelik saldırılarının sivillere zarar vermeyi sürdürdüğü, son saldırılarda en az 13 sivilin yaşamını yitirdiği ve 91 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Suriye'deki savaş suçları ve sivil zayiatın araştırılmasında başarılı olunamadığı kaydedilerek tüm taraflara "güvenilir, bağımsız ve tarafsız inceleme" çağrısında bulunuldu.

YPG/PKK'nın işgalindeki Hol ve Roj kamplarındaki esirlerin ülkelerine iade edilmesi sürecinin yavaş ilerlediği ifade edilerek "40 bini çocuk 60 bine yakın esir, hukuksuz bir şekilde kamplarda tutulmaktadır. Kaba, gayri insani ve aşağılayıcı muamelelere tabi tutulan esirler, sakatlanma, öldürülme veya kaçırılma riski altındadır." değerlendirmesinde bunuldu.

Raporda ayrıca YPG/PKK'nın geçen yıl Hol Kampı'nda 90'dan fazla kişiyi öldürdüğü, 40 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği bilgisi verildi.

Ülkede sivillere yönelik şiddet sürüyor

Raporda, Suriye halkının ekonomik sorunlar ve ülkede artan çatışmalar sonucu "yeni bir uçuruma sürüklendiği" uyarısı yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Pinherio, ülkede bazı tarafların aktif çatışmaları bırakmasına rağmen Suriye'de sivillere yönelik şiddetin sürdüğünü vurguladı.

Pinherio, "Ülke nüfusu, özellikle yerinden edilen siviller, dehşet bir yoksulluğa katlanmaktadır. Savaşan grupların arasında kalan Suriye halkı, uçurumlara sürüklenmektedir." dedi.

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