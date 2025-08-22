Dolar
Dünya

BM, Arakanlı Müslümanların uğradıkları şiddet son bulana kadar ülkelerine dönemeyeceğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya), kendilerine yönelik şiddet sona erene kadar Myanmar'a geri dönemeyeceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
BM, Arakanlı Müslümanların uğradıkları şiddet son bulana kadar ülkelerine dönemeyeceğini bildirdi

Cenevre

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son 18 ayda Arakan eyaletinde artan şiddetin yaklaşık 150 bin Arakanlı Müslüman'ın daha Bangladeş'e kaçmasına neden olduğu kaydedildi.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının, köylerin yakılması, sivillere yönelik cinayet, işkence ve tecavüz raporlarıyla ilgili yeni soruşturmalar başlattığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koumjian, Bangladeş'e zorla yerlerinden edilerek sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın, kendilerine yönelik şiddet sona erene ve failler adalete teslim edilene kadar Myanmar'a güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönemeyeceğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik korkunç suçlardan henüz kimsenin sorumlu tutulmadığına dikkati çeken Koumjian, "Bu suçların cezasız kalması şiddeti daha fazla körüklüyor. Arakanlı mültecilerin, Myanmar'daki evlerine dönmek istediklerini sürekli duyuyorum ancak bunu yalnızca güvenli olduğunda yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Koumjian'ın, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde düzenlenecek Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin "paydaşlar diyaloğu" toplantısına katılacağı da belirtildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

