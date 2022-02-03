Dolar
13.56
Euro
15.52
Altın
1,805.54
ETH/USDT
2,602.60
BTC/USDT
36,599.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz." dedi.

Betül Yürük   | 03.02.2022
BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin, Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Haq, günlük basın brifinginde, Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Haq, "Türkiye dahil farklı ülkeleri sorunları çözmeye yönelik yardım etmeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, BM'nin krizin çözümünde Rusya ve ABD dahil kilit aktörlerin diyaloğa devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor

Benzer haberler

Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

Pentagon: Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir

BM sözcüsü, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizine ara buluculuk teklifini değerlendirdi

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak

Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı

Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı
NATO uçakları, Rus bombardıman ve gözetleme uçaklarına önleme yaptı

NATO uçakları, Rus bombardıman ve gözetleme uçaklarına önleme yaptı
Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor