BM Raportörü, bazı ülkelerin UNRWA'ya desteğini kesmesiyle Gazze için "kıtlığın kaçınılmaz" olduğunu belirtti
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini askıya almalarının ardından Gazze için kıtlığın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ardından bazı ülkelerin, çalışanlarıyla ilgili iddialar nedeniyle UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.
- İsrail, UNRWA'ya savaş açarak Filistinlilere yardım kaynaklarını kurutmaya çalışıyor
- UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
- Guterres, UNRWA'ya desteği kesen ülkelere kararlarından dönme çağrısında bulundu
- Filistin, UNRWA'ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırdı
- Almanya ve Hollanda, UNRWA’ya geçici olarak yeni fonları onaylamayacağını duyurdu
- İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin yığıldığı Refah'ta "gıda krizi" yaşanıyor
Bu durumun 2,2 milyondan fazla Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Fakhri, "(Gazze için) Kıtlık yakındı artık kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.