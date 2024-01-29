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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü, bazı ülkelerin UNRWA'ya desteğini kesmesiyle Gazze için "kıtlığın kaçınılmaz" olduğunu belirtti

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Fakhri, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini askıya almalarının ardından Gazze için kıtlığın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
BM Raportörü, bazı ülkelerin UNRWA'ya desteğini kesmesiyle Gazze için "kıtlığın kaçınılmaz" olduğunu belirtti Fotoğraf: Abed Zagout - AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ardından bazı ülkelerin, çalışanlarıyla ilgili iddialar nedeniyle UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Bu durumun 2,2 milyondan fazla Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını vurgulayan Fakhri, "(Gazze için) Kıtlık yakındı artık kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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