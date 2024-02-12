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Dünya

BM Raportörü Albanese: İsrail, 2008'den beri tüm Filistin Özel Raportörleri'nin girişini reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 2008'den bu yana tüm Filistin Özel Raportörleri'nin bölgeye girişini reddettiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
BM Raportörü Albanese: İsrail, 2008'den beri tüm Filistin Özel Raportörleri'nin girişini reddetti

Cenevre

Albanese, Tel Aviv yönetimi tarafından hakkında "İsrail'e giriş yasağı getirilmesinin" ardından X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsrail'in hakkında giriş yasağı kararı almasının yeni bir durum olmadığını belirten Albanese, "İsrail, 2008'den beri tüm Filistin Özel Raportörleri'nin girişini reddetti." ifadesini kullandı.

Albanese, bu durumun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki "güvenli bölgelerdeki" insanları bombalamasıyla Gazze'deki zulmün yeni bir dehşet boyutuna ulaşmasının üzerinden dikkatlerin dağılmasına neden olmaması gerektiğini de vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamayla, BM Özel Raportörü Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Bu karar nedeniyle Albanese, işgal altındaki Filistin topraklarına da giremeyecek.

Tel Aviv yönetiminin giriş yasağının Albanese'nin "7 Ekim'deki saldırılar İsrail'in baskılarının sonucudur." açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etmişti.

Refah saldırıları

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

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