Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,941.70
BTC/USDT
87,796.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van’dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kars’tan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’dan yayındayız
logo
Dünya

BM raportörlerinden, İngiltere'de açlık grevindeki Filistin destekçisi tutukluların korunması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İngiltere'de açlık grevinde olan Filistin destekçisi tutukluların canlarını ve haklarını koruma çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
BM raportörlerinden, İngiltere'de açlık grevindeki Filistin destekçisi tutukluların korunması çağrısı

Cenevre

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İngiltere'de 8 Filistin destekçisi aktivistin 2 Kasım'dan bu yana süresiz açlık grevinde olduğu, bu kişilerin yaşamları ve temel hakları konusunda ciddi endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere'yi açlık grevindeki Filistin yanlısı tutukluların canlarını ve haklarını korumaya çağırıyoruz. Açlık grevi, protesto haklarının ve etkili çözüm yollarının tükendiğine inanan insanların genellikle başvurduğu son çare yöntemidir." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 2 aydır grevde olan Filistin destekçisi tutukluların sağlık durumlarının önemli ölçüde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin, organ yetmezliği, geri dönüşü olmayan nörolojik hasar, kalp ritim bozuklukları ve ölüm dahil ciddi komplikasyon riskiyle karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.

"(İngiltere) Devletin açlık grevi yapanlara karşı bakım yükümlülüğü azalmamış, aksine artmış. Yetkililer, klinik olarak gerekli görüldüğünde acil ve hastane bakımına zamanında erişimi sağlamalı, baskı veya misilleme anlamına gelebilecek eylemlerden kaçınmalı ve tıbbi etik kurallarına saygı göstermeli." ifadeleri yer aldı.

Bu açlık grevlerinin, İngiltere'deki Filistin yanlısı aktivizme yönelik kısıtlamaların daha geniş bağlamı içinde anlaşılması gerektiğinin altı çizilerek gözaltına alınanların protestoyla ilgili faaliyetler nedeniyle tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Gözaltında önlenebilir ölümler asla kabul edilemez. Devlet, gözaltına aldığı kişilerin yaşamları ve refahından tamamen sorumludur. Şimdi acil eylem gerekiyor." denildi.

BM raportörlerinin İngiliz hükümetiyle yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır oldukları, durumu yakından takip etmeye devam edecekleri belirtildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Benzer haberler

BM raportörlerinden, İngiltere'de açlık grevindeki Filistin destekçisi tutukluların korunması çağrısı

BM raportörlerinden, İngiltere'de açlık grevindeki Filistin destekçisi tutukluların korunması çağrısı

Yabancı sağlık çalışanları, göçmen karşıtlığı ve ırkçılık nedeniyle İngiltere'den ayrılıyor

İngiltere, okula ara veren gençler için gönüllü askerlik eğitimi hazırlıyor

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi

Eski İngiliz askeri yetkililer, İngiltere Başbakanı'ndan "İsrail ile askeri ilişkilerin kesilmesini" istedi
Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var

Rusya: ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde ilerleme var
Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet