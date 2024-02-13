Dolar
30.71
Euro
32.91
Altın
1,992.85
ETH/USDT
2,623.30
BTC/USDT
49,217.00
BIST 100
8,994.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı

BM özel raportörleri, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yönelik vahşet suçları ve ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yönelik vahşet suçları ve ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

BM raportörleri tarafından ortak imzayla yapılan yazılı açıklamada, ülkeler tarafından Gazze'deki savaş bağlamında insan haklarını korumaya çalışan ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini savunan sivil topluma uygulanan aşırı kısıtlamaların doğru olmadığı, bu durumun, devletlerin uluslararası hukuk kapsamındaki soykırım ve vahşet suçlarını önleme yükümlülüğüne de aykırı olduğu bildirildi.

Uluslararası toplumun Gazze'deki acımasız çatışmaları sona erdirecek ve işgal altındaki Filistin toprakları ile İsrail'de işlenen zulümlerin hesap verebilirliğini sağlayacak bir ateşkesin müzakere edilmesi yönünde adımlar attığı hatırlatılan açıklamada, ülkelere, barışçıl toplanma ve toplanma özgürlüğü haklarına saygı duyma ve bunları mümkün kılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkelerin, terörizm, nefret söylemi, antisemitizmle mücadele veya ulusal güvenlikle alacağı tedbirlerin, protestoculara karşı aşırı kısıtlamalarla ve misillemelerle sonuçlanmamasını sağlaması gerektiği aktarılarak, "Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkına yönelik vahşet suçlarının ve ağır insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için barışçıl protestolara izin verilmesi hayati önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar
Çanakkale'de Karamenderes Çayı'ndaki taşkın nedeniyle tarlalar su altında kaldı
Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü, 11 kişi yaralandı
Antalya'da selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı

BM raportörlerinden "Gazze için düzenlenen barışçıl protestolara izin verilmesi" çağrısı

BM'den İsrail'e Refah'ta "katliamı" engellemesi için çağrı

Mısır medyası, Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantının Kahire'de başladığını duyurdu

BM: İsrail artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda

BM: İsrail artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda
Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor

Fransız anestezi uzmanı: Gazze'de çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze halkının evlerine dönmesine izin verilmeli

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze halkının evlerine dönmesine izin verilmeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet