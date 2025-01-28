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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırmasını eleştirerek, bunun Filistinlilere karşı tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
BM raportörleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını eleştirdi

Cenevre

BM raportörleri, İsrail'in, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik yoğunlaşan saldırıları, Filistinlilere karşı tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Uluslararası toplumu, Filistin halkının insan haklarını ve onurunu korumak için ilkeli bir eylemde bulunmaya çağırıyoruz." denildi.

Cenin ve Batı Şeria'daki ölümcül şiddetin tırmanışının dehşet verici olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in baskısının sonunun görünmediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Saldırılar, sadece acıyı ve şiddeti derinleştiriyor. Batı Şeria ve özellikle Cenin mülteci kampından endişe verici sayıda sivil gözaltına alındı. Kafasından vurulan bir çocuk dahil en az 16 kişi öldürüldü ve 3 bin aile yerinden edildi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de başlayan ateşkesin ardından Batı Şeria'da saldırılarını artıran İsrail hükümetine, "bunu durdurması" yönünde çağrı da yapıldı.

"Yeni saldırılar, ABD'nin İsrailli yerleşimcilere yönelik sınırlı yaptırımları kaldırma kararının ardından geldi"

Açıklamada, Batı Şeria'daki saldırıların yeni olmadığı hatırlatılarak, "Yeni saldırılar, ABD'nin İsrailli yerleşimcilere yönelik sınırlı yaptırımları kaldırmanın yanı sıra İsrail yetkililerinin İsrailli yerleşimci şiddetine yönelik idari gözaltı ve diğer yaptırımları kaldırma kararlarının ardından geldi. Bu, Filistin halkına karşı daha fazla kontrolsüz şiddet için etkili bir yeşil ışık yaktı." denildi.

Ülkelerin, Filistinlileri uluslararası hukuka uygun şekilde korumak için müdahale etmemesinin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, bunun felaketle sonuçlanacak sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını durdurmak için acilen devreye girmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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