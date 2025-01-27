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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nin kuzeyine 300 binden fazla kişinin döndüğü açıklandı

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü bildirdi.

Mahmut Geldi, Ömer Erdem  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Gazze Şeridi'nin kuzeyine 300 binden fazla kişinin döndüğü açıklandı Fotoğraf: Hassan Jedi - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.

Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in yaklaşık 16 ay devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla kuzeye dönmeye başladı.

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