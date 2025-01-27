Gazze Şeridi'nin kuzeyine 300 binden fazla kişinin döndüğü açıklandı
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü bildirdi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.
Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.
İsrail'in yaklaşık 16 ay devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla kuzeye dönmeye başladı.
❝Gazze'nin kuzeyini görmek ve kokusunu duymak istiyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 27, 2025
İsrail ordusu tarafından zorla yerinden edilmelerinin ardından güneyden Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinli çocuklar duygularını paylaştı https://t.co/mlLtMDq8jd pic.twitter.com/pexM4gfgH0
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.