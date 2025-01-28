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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Anlaşmada krize neden olan İsrailli esir Yehud: Gazze'deyim ve yakında aileme kavuşmayı ümit ediyorum

Gazze'de tutulan İsrailli kadın esirlerden Arbel Yehud, durumunun iyi olduğunu ve yakında ailesine dönmeyi ümit ettiğini söyledi.

Hüsameddin Salih, Mahmut Geldi  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Anlaşmada krize neden olan İsrailli esir Yehud: Gazze'deyim ve yakında aileme kavuşmayı ümit ediyorum

İstanbul

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, 25 Ocak 2025'te kaydedilen İsrailli kadın esirlerden Yehud'un görüntülerini yayımladı.

Video kaydında ailesine seslenen Yehud, "Ben iyiyim, sizleri çok özledim, özgürlüklerine kavuşan diğer genç kadınlar gibi en yakın zamanda size kavuşmayı ümit ediyorum." dedi.

Kudüs Seriyyelerinin yanında tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu vurgulayan Yehud, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Nir Oz Yahudi yerleşim birimi sakiniyim. 21 Haziran 1995 doğumluyum ve Ekim 2013'ten Ekim 2015'e kadar orduda görev yaptım. Askeri numaram da 8086762'dir. Gazze'deyim ve yakında aileme kavuşmayı ümit ediyorum."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Yehud, "Ben iyiyim, hem kaçırılanların hem Filistinli tutukluların evlerine sağ salim dönebilmeleri için her türlü çabayı sarf etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Yehud'un serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud'un serbest bırakılmamasını bahane ederek varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasının ikinci turunda yaşanan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise 30 Ocak Perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği, bu turda ve ardından anlaşmaya uygun olarak 1 Şubat Cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.

Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

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