BM Özel Raportörü Albanese'den UEFA'ya İsrail'i müsabakalardan kovma çağrısı
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli oyuncu Süleyman Al-Obaid'in İsrail saldırısında ölümünün ardından UEFA'ya bu ülkeyi müsabakalardan kovma çağrısında bulundu.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Albanese, resmi X hesabında UEFA'nın Al Obaid'in ölüm haberine ilişkin paylaşımını alıntıladı.
- Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü
- Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi
Paylaşımında UEFA'yı etiketleyen Albanese, "UEFA, (Al Obaid'in) katillerini müsabakalardan defetme zamanı geldi. Sporumuzu apartheid ve soykırımdan arındıralım." mesajını verdi.
Albanese, "Bir top, zamanında bir tekme." ifadesini kullandı.
Filistin'in Pele'si İsrail saldırısında yaşamını yitirdi
Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.
Filistin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadesi kullanılmıştı.
Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbol tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Eski futbolcu, Filistin Milli Takımı formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol attı.