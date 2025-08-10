Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,212.50
BTC/USDT
118,319.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Özel Raportörü Albanese'den UEFA'ya İsrail'i müsabakalardan kovma çağrısı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli oyuncu Süleyman Al-Obaid'in İsrail saldırısında ölümünün ardından UEFA'ya bu ülkeyi müsabakalardan kovma çağrısında bulundu.

Dildar Baykan Atalay  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
BM Özel Raportörü Albanese'den UEFA'ya İsrail'i müsabakalardan kovma çağrısı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Albanese, resmi X hesabında UEFA'nın Al Obaid'in ölüm haberine ilişkin paylaşımını alıntıladı.

Paylaşımında UEFA'yı etiketleyen Albanese, "UEFA, (Al Obaid'in) katillerini müsabakalardan defetme zamanı geldi. Sporumuzu apartheid ve soykırımdan arındıralım." mesajını verdi.

Albanese, "Bir top, zamanında bir tekme." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin'in Pele'si İsrail saldırısında yaşamını yitirdi

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadesi kullanılmıştı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbol tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Eski futbolcu, Filistin Milli Takımı formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Marmara'daki müsilajla mücadeleye pina ve deniz çayırları desteği

Benzer haberler

İsrail, Filistinlilere ait toprakların durumunu değiştirmek için Doğu Kudüs'te yeni yol açıyor

İsrail, Filistinlilere ait toprakların durumunu değiştirmek için Doğu Kudüs'te yeni yol açıyor

BM Özel Raportörü Albanese'den UEFA'ya İsrail'i müsabakalardan kovma çağrısı

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı çocuklarımıza, geleceğimize, büyük Türkiye'ye armağan edeceğiz
ABD ile arabulucuların, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çalıştığı öne sürüldü

ABD ile arabulucuların, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çalıştığı öne sürüldü
Lübnan’da silahın devlet elinde toplanması konusunda alınan "tarihi karar" tartışmaları da beraberinde getirdi

Lübnan’da silahın devlet elinde toplanması konusunda alınan "tarihi karar" tartışmaları da beraberinde getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet