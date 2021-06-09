Euro
10.48
Dolar
8.60
BIST 100
1,447.59
Altın
1,891.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile isyancı silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmalar sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.06.2021
BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı

Kuala Lumpur

BM'nin Myanmar ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu eyaletlerinden Kayah'ta etnik silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmaların, sivilleri olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada, Kayah eyaletinin Tayland sınırında ordunun sivillere yönelik hava saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çatışmalar nedeniyle 100 bin civarında sivilin evini terk ederek ormanlık alanlara veya sınır bölgesine sığındığı kaydedildi.

Evini terk eden sivillerin acil yiyecek, su ve ilaç ihtiyacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik insani yardımı kasıtlı olarak engellediği de vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 29 Mayıs'taki açıklamasında ülke genelinde taraflar arası çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle 120 bin kişinin evini terk ettiğini belirtmişti.

UNHCR'nin açıklamasında ayrıca, askeri darbenin yaşandığı 1 Şubat'tan bu yana, Myanmar ordusunun kaçırdığı en az 75 sivilin kaybolduğu ifade edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 219 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 378 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk ettiği belirtildi

Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk ettiği belirtildi

BM, Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı

BM'den Dünya Okyanus Günü'nde 'denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor' uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını destekledi

BM Güvenlik Konseyi, Guterres'in BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını destekledi

BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısı

BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısı
Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü

Türkiye, Rusya ve BM yetkilileri Moskova'da Libya'yı görüştü