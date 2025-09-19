Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM Genel Kurulu, Mahmud Abbas'ın üyelere video kaydından hitap etmesini onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 80. BM Genel Kurulu toplantıları sırasında konuşmasını, önceden kaydedilmiş bir bildiriyle görüntülü olarak yapmasına olanak tanıyan karar tasarısı kabul edildi.

Mücahit Oktay  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
BM Genel Kurulu, Mahmud Abbas'ın üyelere video kaydından hitap etmesini onayladı

Birleşmiş Milletler

BM Genel Kurulu, ABD'nin vizesini iptal ettiği Abbas'ın, gelecek hafta yapılacak 80. BM Genel Kurulu toplantılarına uzaktan video kaydı ile hitabına izin vermesi için sunulan karar tasarısını oyladı.

Oylamada, Abbas'ın toplantılara video kaydı ile katılımı için 145 üye "evet" oyu verirken, ABD başta olmak üzere 5 üye "hayır" oyu kullandı.

BM Genel Kurulunun 6 üyesi ise oylamaya katılmadı.

ABD yönetimi, kısa süre önce aldığı kararla Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından ağustos ayının sonunda yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Abbas dahil, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin bir kısmının vizelerini, BM Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta gerçekleşecek yıllık toplantısı öncesinde iptal ettiği duyurulmuştu.

Bakanlığın kararı, İsrail ordusunun Gazze'yi savaş bölgesi ilan ettiği gün açıklanmıştı.

