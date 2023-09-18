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Dünya

BM, Libya'daki sel felaketinde 3 bin 958 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da sel felaketinde 3 bin 958 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
BM, Libya'daki sel felaketinde 3 bin 958 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Cenevre

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin 16 Eylül'de yayımladığı raporda 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını, 3 bin 958 olarak güncelleyerek bugün yeni bir rapor yayımladı.

OCHA'nın raporunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve bu rakamların artmasının öngörüldüğü kaydedildi.

IOM'a göre 40 binden fazla kişi yerinden oldu

BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda 40 binden fazla kişi yerinden oldu.

Selden en çok etkilenen Derne kenti gibi yerlerde yaşanan erişim kısıtlamaları nedeniyle sınırlı veri toplanabildiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilen kişi sayısının daha yüksek olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Derne kentinde en az 30 bin kişi yerinden oldu.

71,4 milyon dolarlık "acil yardım" çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) dayandırılan verilerde, Libya'da yaşanan selden etkilenen yaklaşık 300 bin çocuğun artan ishal, kolera ile yetersiz beslenme riskinin yanı sıra şiddet ve istismar riskiyle de karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Libya için selin sonrasında BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) acilen 10 milyon dolar ayrıldığı ve sonrasında 71,4 milyon dolarlık "acil yardım" çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

Libya'da 884 bin kişinin ihtiyaç sahibi olduğu, bunlardan 250 bininin acil ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu etkileyen "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara, "sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım" çağrısında bulunmuştu.

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