Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in uluslararası alanda etkinliğini artırıyor izlenimi vermek için boyunu aşan süreçlere girdiğini belirterek, "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde cuma günü ABD'nin New York kentinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, BM nezdindeki Kıbrıs görüşmelerinin tamamını Türkiye ile istişare içinde yürüttüğünü vurgulayarak, "federasyon" odaklı çözüm modelindeki dayatmaların, Ada'dan Türk askerinin çekilmesi ve Türkiye'nin garantörlüğüne son vermek için Rumlar tarafından oynanan bir oyun olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin önünde 2 devletli çözüm dışında alternatif bir siyaset bulunmadığını kaydederek, "Alternatif bir siyaset yoktur. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele vardır. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları vardır. Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğu her türlü ilişkiler vardır. Türkiye'yi dışlayacak, bizleri Rumlarla bir ortaklığa zorlayacak ve burayı bir Helen adasına dönüştürecek bir anlayışa tabii ki biz 'ret' cevabı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmeden resmi müzakerelere asla geçilmeyeceğini de vurgulayarak, "Direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas olursa o zaman müzakerelere geçilebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da BM Genel Kurulu'nda bahsettiği izolasyonlar altındaki Kıbrıs Türk halkının mağduriyeti ortadan kalkarsa müzakerelere başlayabiliriz." diye konuştu.

Her zaman olduğu gibi düşüncelerini ve siyasi duruşunu cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e aktaracağını dile getiren Tatar, her zaman diyalogdan yana olduğunu, Kıbrıs konusunda 2 devletli çözüm modelinden asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

"GKRY tehlikeli bir bölge haline geldi"

GKRY'nin son dönemlerde İsrail'den hava savunma sistemi alması sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in uluslararası alanda etkinliğini arttırıyor izlenimi vermek için boyunu aşan süreçlere girdiğini aktararak, "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır. GKRY’yi çok daha tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Orada (Güney Kıbrıs) bu tehlikeli süreç devam ederken 'federasyon' temelli sürecin tamamen gündemden düşmesi gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

