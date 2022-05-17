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Dünya

BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'de Kovid-19'un ilk dalgasının yayılabileceği ve hükümetin salgına karşı uyguladığı tedbirlerin ülkedeki insani durumu kötüye götürebileceği uyarısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 17.05.2022
BM, Kuzey Kore'deki Kovid-19 tedbirlerinin insan haklarına olumsuz etkisinden endişeli

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'ndeki haftalık basın toplantısında, Kuzey Kore'de geçen haftadan bu yana etkili olan salgına dair değerlendirmelerde bulundu.

Throssell, salgının ilk dalgası nedeniyle Kuzey Kore hükümetinin sert tedbirler uygulayarak gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Aşılamanın yapılmadığı bir ortamda salgının yayılması, ülkedeki insan hakları durumu açısından yıkıcı niteliğe bürünebilir." dedi.

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansına göre 16 Mayıs itibarıyla 56 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini aktaran Throssell, Pyongyang yönetimine, "Kovid-19 tedbirlerini orantılı, zamanlı, gereklilik esaslı ve uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde uygulama" çağrısında bulundu.

Throssell, "Test ve temel tıbbi malzeme gibi imkanların eksik olduğu Kuzey Kore'nin sağlık altyapısı, bu tür bir krizle baş edebilmek için oldukça sınırlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle 2020'den bu yana sınırların kapatılıp ülke genelinde internet erişiminin sınırlandığı Kuzey Kore'de ilk vakalar 12 Mayıs'ta görülmüştü.

Vakaların ardından Kuzey Kore yönetimi ülke genelinde "katı ulusal acil durum" ilan etmişti.

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