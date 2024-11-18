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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in son anda rota değiştirmesinin ardından Gazze'de yardım konvoyları yağmalandı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin son anda yardım konvoyunun sevkiyatını öne alması ve rotasını değiştirmesinin ardından, 109 yardım konvoyunun yağmalandığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
BM: İsrail'in son anda rota değiştirmesinin ardından Gazze'de yardım konvoyları yağmalandı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Normalde 17 Kasım'da planlanan sevkiyatın İsrailli yetkililer tarafından son anda 16 Kasım'a alındığını aktaran Dujarric, "Yardım konvoyları, İsrail tarafından farklı, bilinmeyen ve alışkın olunmayan bir yola yönlendirildi." dedi.

Dünya Gıda Örgütü'ne ait 109 yardım konvoyunun Gazze'de yağmalandığını, sadece 11 konvoyun depolara ulaşabildiğini bildiren Dujarric, "Tüm yardım sevkiyatının güvenli ve özgürce yapılmasına yönelik çağrılarımıza rağmen bu olay gerçekleşti. Çağrılarımız duymazdan geliniyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, olayın açık bir şekilde Gazze'ye yardım sevkiyatına ilişkin sıkıntıları ortaya koyduğunu belirterek, güvenlik sorunlarının giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yardım konvoylarının sevkiyatı için İsrailli yetkililerle çalışmak zorunda olduklarına işaret eden Dujarric, konvoylara ilave korunma hizmeti bulunmadığını dile getirdi.

Stephane Dujarric, "Bizim için en iyi koruma toplumdan gelir. Her gün yeterli yardımın geleceğinden emin olan insanlar bize en iyi korumayı sağlar." diye konuştu.

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