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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB, İsrail'in bilimsel araştırma fonlarında kesinti talep etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik Ufuk Avrupa programına erişiminin kısıtlanmasını istedi.

Ata Ufuk Şeker  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
AB, İsrail'in bilimsel araştırma fonlarında kesinti talep etti

Brüksel

AB Komisyonu, İsrail'in Ufuk Avrupa'ya katılımının kısmen askıya alınmasını içeren tekfinin üye ülkelere sunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, askıya almanın özellikle İsrail'deki kuruluşların Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı kapsamında finanse edilen faaliyetlere katılımına ilişkin olduğuna işaret edilerek, "Bu karar, siber güvenlik, insansız hava araçları ve yapay zeka gibi potansiyel olarak çift kullanımlı uygulamalara sahip, yıkıcı yenilikler ve yeni ortaya çıkan teknolojiler geliştiren yeni şirketleri ve küçük işletmeleri hedefleyen EIC Hızlandırıcı Programına İsrailli kuruluşların katılımını etkileyecektir." ifadesi kullanıldı.

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Askıya almanın, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın "Taraflar arasındaki ilişkiler, insan hakları ve demokratik ilkelerin saygı temelinde yürütülmelidir." ifadesini içeren ikinci maddesinin gözden geçilmesi sonucunda ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, söz konusu yükümlülüklere saygı gösterilmesinin karşılıklı iş birliğinin temel bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in çatışmalara ara verdiğini duyurmuş olmasına rağmen Gazze'deki durumun ciddiyetini koruduğu anımsatıldı.

AB'nin bilimsel araştırma, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki faaliyetlerini destekleyen Ufuk Avrupa programının 2021-2027 yılları için 95,5 milyar avro bütçesi bulunuyor.

Askıya alma kararı, Ufuk Avrupa kapsamında yer alan 10,1 milyar avroluk bir program olan EIC'ye odaklanıyor.

Öte yandan, İsrail, AB'nin Ufuk Avrupa programına 2021 yılında katılmıştı.

Teklifin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nde üye ülkelerin nitelikli çoğunluğun bunu desteklemesi gerekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 921 Filistinli hayatını kaybetti, 145 bin 233 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 755 kişi yaşamını yitirdi, 33 bin 192 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1157'ye, yaralıların sayısı da 7 bin 758'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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