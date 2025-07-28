İsrailli muhalif lider, "Gazze'ye saldırılar durmazsa dünyanın İsraillilere kapılarını kapatacağını" söyledi
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmemesi durumunda tüm dünyanın İsraillilere kapılarını kapatacağını belirtti.
Kudüs
Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de başarısız olduğunu ifade etti.
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İsrail'in Gazze'de düştüğü durumu "tam bir felaket" olarak niteleyen Lapid, Tel Aviv yönetiminin stratejik, operasyonel ve siyasi olarak başarısız olduğunu dile getirdi.
Lapid, Gazze'ye saldırıların kontrolden çıktığını ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerde sürekli kayıplar verdiğini kaydederek "Eğer savaşı şimdi bitirmezsek, esirler geri dönmeyecek, İsrail ordusu en iyi savaşçılarını kaybetmeye devam edecek, insani felaket daha da kötüleşecek, dünya İsraillilere kapılarını kapatacak." ifadelerini kullandı.
Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunan Lapid, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla savaşın tamamen sona erdirilmesini talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.