Dünya

BM, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, "(Batı Şeria) İsrail'in yerleşim politikası ve ilhak eylemleri uluslararası hukuka aykırıdır ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı

Muhammet İkbal Arslan  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
BM, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, AA muhabirinin "İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını onayladı. Bu konuya tepkiniz nedir? İsrail'in bu adımları olası bir barış anlaşmasını tehdit etmiyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"(Batı Şeria) İsrail'in yerleşim politikası, ilhak eylemleri ve ilgili ayrımcı mevzuat ile tedbirleri, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da onayladığı gibi, uluslararası hukuka aykırıdır ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ediyor." diyen Laurence, İsrail'in buradaki tüm yerleşim faaliyetlerini acilen ve tamamen durdurması gerektiğini kaydetti.

Laurance, "(Batı Şeria'dan) İsrail, tüm yerleşimcileri tahliye etmeli, Filistin nüfusunun zorla nakledilmesini durdurmalı ve güvenlik güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarını önlemeli ve cezalandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de şu anda kritik bir dönüm noktasında olunduğunu, bu ateşkesin İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan herkes için kalıcı bir barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlamak hayati önem taşıdığını belirten Laurance, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı tanınması gerektiğinin altını çizdi.

Laurance, "İki devletli bir çözüme yol açacak kapsayıcı ve anlamlı siyasi süreçlerin önemini yineliyoruz." şeklindeki görüşünü paylaştı.

İsrail'in Batı Şeria'da ilhak kararı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, 22 Ekim'de İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

