Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, İsrail'in Gazze'yi işgal kararının Filistinliler için "felaket sonuçlar" doğurabileceğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde "askeri operasyonlarını" tüm bölgeye yayma kararının son derece endişe verici olduğunu ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Dilara Karataş  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
BM, İsrail'in Gazze'yi işgal kararının Filistinliler için "felaket sonuçlar" doğurabileceğini belirtti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

BM Güvenlik Konseyinde Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlendi.

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in söz konusu kararının "tehlikeli bir tırmanış" anlamına geldiğini, bunun tüm bölgeye yayılabilecek yeni bir felaketin fitilini ateşleyebileceğini söyledi.

Jenca, İsrail medyasında plana ilişkin yer alan haberlere göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 800 bin sivilin 7 Ekim'e kadar tahliye edilmesinin, bölgenin 3 ay kuşatma altında tutulmasının ve ardından merkezdeki kampların ele geçirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "askeri operasyonlarını" tüm bölgeye yayma kararının son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Jenca, bu kararın milyonlarca Filistinli için felaket sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Jenca, planın uygulanması halinde Gazze'de zorla yerinden edilmeler, ölümler ve yıkımların artacağını vurgulayarak, "BM'nin tutumu net. Gazze'deki insani acıyı durdurmanın tek yolu tam, derhal ve kalıcı ateşkestir." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi Jenca, "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır" diyerek iki devletli çözümün uygulanması çağrısı yaptı.

"Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Düpedüz açlıktır."

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da video konferans yoluyla oturuma katıldı.

Rajasingham, Gazze'deki "askeri operasyonların" genişletilmesi yönünde İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından, saldırıların uzamasından, insani kayıplardan "son derece endişeli" olduğunu kaydetti.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani koşulların "korkunç ötesi" olduğunu aktaran Rajasingham, "Kalan az sayıdaki hayati yardım hattı, sürekli çatışmalar, zorunlu yer değiştirmeler ve yetersiz hayat kurtarıcı yardım nedeniyle çökmektedir." diye konuştu.

Rajasingham, özellikle de şiddetli yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar arasında açlığa bağlı ölümlerin arttığına dikkati çekerek, "Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Bu, düpedüz açlıktır." dedi.

Askeri operasyonların daha da genişletilmesinin bölgedeki koşulları daha da kötüleştireceğini vurgulayan Rajasingham, ayrıca Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve ev yıkımlarının eşi görülmemiş, kaygı verici oranlarda devam ettiğini kaydetti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

