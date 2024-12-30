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Dünya

BM: İsrail ile Husiler arasında artan gerginlik, Orta Doğu'da "tehlikeli tırmanışa" neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Husiler arasında artan gerginliğin, Orta Doğu'da yeni bir "tehlikeli tırmanışa" neden olduğu konusunda uyardı.

Şerife Çetin  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
BM: İsrail ile Husiler arasında artan gerginlik, Orta Doğu'da "tehlikeli tırmanışa" neden oluyor Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in talebi üzerine, "Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına" ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Husilerin de İsrail'in de saldırılarının sürdüğüne işaret etti.

Khiari, 26 Aralık'ta İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında Sana Uluslararası Havalimanı, Yemen’in batı kıyısındaki Kızıldeniz limanları ile Sana ve Hudeyde'deki elektrik santrallerinin hedef alındığını anımsattı.

Khiari, İsrail ordusunun bu noktaların askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdüğünü kaydederek, "Yemen’de milyonlarca insanın hayati yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde, insani operasyonların aksama riski ciddi endişe kaynağıdır." uyarısını yaptı.

"Tehlikeli tırmanış var"

"Orta Doğu, tehlikeli bir tırmanışa daha sahne oluyor. İsrail ile Husiler arasında gelişen çatışmalar son haftalarda yeni bir boyuta ulaşmış durumda." diyen Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de tırmanan gerginlikten ötürü derin endişe duyduğunu aktardı.

Khiari, tarafların uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurgulayarak, sivillerin ve sivil altyapıların korunması ve insani yardım çalışanlarının her koşulda güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"İsrail ve Yemen’deki saldırılar ile Kızıldeniz’de yaşanan çatışmalar ciddi endişe kaynağıdır. Daha fazla askeri tırmanış, bölgesel istikrarı tehlikeye atabilir ve bunun siyasi, güvenlik, ekonomik ve insani boyutlarda olumsuz sonuçları olabilir." uyarısında bulunan Khiari, bunun devam etmesi halinde Yemen, İsrail ve tüm bölge genelinde milyonlarca insanın zor durumda kalacağını bildirdi.

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