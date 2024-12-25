İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracakları tehdidinde bulundu
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.
Ankara
Yerel basında çıkan habere göre, Bar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yemen'de Husilere yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyleyen Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.
İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu.
İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.