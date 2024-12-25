Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,470.00
BTC/USDT
98,539.00
BIST 100
9,916.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. -VTR-
logo
Dünya

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracakları tehdidinde bulundu

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.

Mustafa Deveci  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracakları tehdidinde bulundu

Ankara

Yerel basında çıkan habere göre, Bar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de Husilere yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyleyen Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
İletişim Başkanlığının uluslararası hakemli dergisi "İletişim ve Diplomasi"nin 13. sayısı yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız, Sudan'daki Türk kurumlarının varlığının önemini vurguladı
Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Hamas: İsrail'in yeni şartları Gazze'de ateşkese varılmasını erteliyor

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları artıracakları tehdidinde bulundu

Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı

Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı
İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı

İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı
2025'te Filistin'in geleceği nasıl şekillenecek?

2025'te Filistin'in geleceği nasıl şekillenecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet