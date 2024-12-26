Dolar
35.17
Euro
36.70
Altın
2,633.80
ETH/USDT
3,339.40
BTC/USDT
95,859.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, "Daha yeni başlıyoruz" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e bugün yaptıkları bombardıman için "Daha yeni başlıyoruz" diyerek hava saldırılarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

Mustafa Deveci  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, "Daha yeni başlıyoruz" dedi

Ankara

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Yemen'e yönelik saldırılar başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin İsrail'e saldırmalarına "izin vermeyeceklerini" kaydeden Netanyahu, "Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin İsrailli isimsiz kaynakların yaptığı açıklamaların "Hamas'ı güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeye varılması için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Netanyahu, 2021'deki seçimden sonra iktidarı kaybettiğine işaret ederek o dönemde başbakan olarak kalmış olsa Tel Aviv ile Riyad arasında bir anlaşmaya varılmış olacağını iddia etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Mirasımız Kudüs Derneğinin "2024 Kudüs Raporu" açıklandı
Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de 2 eve düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de 2 eve düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli öldü

Mirasımız Kudüs Derneğinin "2024 Kudüs Raporu" açıklandı

Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın egemenliğine saldırmaya devam ediyor

Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, "Daha yeni başlıyoruz" dedi

Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, "Daha yeni başlıyoruz" dedi
İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi
Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi

Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet