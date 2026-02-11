Dolar
43.64
Euro
52.04
Altın
5,051.78
ETH/USDT
1,951.60
BTC/USDT
67,016.00
BIST 100
13,777.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından yasa dışı ilhakından endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, atılan adımların İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde ilhak etmesini pekiştirdiğinden ve bunun açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğundan endişe duyduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından yasa dışı ilhakından endişe duyuyor Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Shamdasani, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran kararını kınadıklarını belirten Shamdasani, bu kararın, resmi bir sınır dışı etme yerine biriken baskı yoluyla zorla yer değiştirmeyi kolaylaştıran koşullar oluşturduğunun altını çizdi.

Shamdasani, "Batı Şeria'da zaten bir baskı ortamı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana giderek kötüleşti. Bundan önce de Batı Şeria'daki Filistinliler için alanın daralmasına yönelik eğilimler görüyorduk. (İsrail'in denetim ve kontrol faaliyetlerini artırma kararı) Bu kabul edilemez. Karar, Uluslararası hukuku ihlal ederek işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki İsrail egemenliğinin genişlemesini yoğunlaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belgelediklerini aktaran Shamdasani, "Tam rakam, işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil İsrail güçleri ve (yasa dışı) yerleşimciler tarafından öldürülen 1052 Filistinlidir. Ayrıca birçok farklı biçimde şiddet görüyoruz. Dayaklar, keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin insanlık dışı gözaltı koşulları var." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin gıdaya, tarım arazilerine, işe, okullara ve hatta sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen, giderek artan ve ciddi hareket kısıtlamaları gördüklerine işaret eden Shamdasani, bu durumun, özellikle son birkaç aydır yoğunlaştığını belirtti.

Shamdasani, "Atılan adımların İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde ilhak etmesini pekiştirdiğinden ve bunun açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğundan endişe ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazze ile Batı Şeria'daki durumun karşılaştırılamayacağına değinen Shamdasani, Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğine ve her geçen gün daha da ciddileştiğine dikkati çekti.

"Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarının uzun süredir sistematik şekilde ihlal edildiğini görüyoruz"

Shamdasani, "Esasında Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarının uzun süredir sistematik şekilde ihlal edildiğini görüyoruz ve bunu onlarca yıldır gözlemliyoruz. Ofisimiz bu sürekli ve sistematik ayrımcılığı belgeledi ve bu tür ayrımcılığın ırksal ayrımcılığa varabileceğini de söyledik. Bu, ırksal ayrımcılığa ve hatta apartheide de varabilir. Batı Şeria'da Filistinlilerin ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ve siyasi yaşamlarının kısıtlanmasında ve şiddetin artmasında bir artış gördük ve bu durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Batı Şeria'daki duruma dikkat etmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Shamdasani, uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymasını ve Batı Şeria'yı ilhakını daha da pekiştirmemesini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20 azaldı
"Dünyanın İncisi" İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 40 bin 172 gemi geçti
Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada
Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından yasa dışı ilhakından endişe duyuyor

BM, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından yasa dışı ilhakından endişe duyuyor

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, AB'ye BM'yi savunma çağrısında bulundu

BM Raportörü Satterthwaite: Kurallara dayalı düzenin erozyona uğradığını görüyoruz

BM Raportörü Satterthwaite: Kurallara dayalı düzenin erozyona uğradığını görüyoruz
BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor

BM, ABD'nin yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunun ödeme planını bekliyor
Guterres: Güç, hukukun gücünün yerini aldığında sonuçlar son derece istikrarsızlaştırıcı olur

Guterres: Güç, hukukun gücünün yerini aldığında sonuçlar son derece istikrarsızlaştırıcı olur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet