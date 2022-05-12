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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Mariupol'ün harabeye döndüğünü söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kenti için "Bir zamanlar dört başı mamur haldeki şehir, şu an harabeye dönmüş durumda." ifadesini kullandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.05.2022
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Mariupol'ün harabeye döndüğünü söyledi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kenti için "Bir zamanlar dört başı mamur haldeki şehir, şu an harabeye dönmüş durumda." ifadesini kullandı.

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna için yapılan özel oturumda, Ukrayna'da savaşın sivillere verdiği zarara dair konuştu.

Sivillerin en çok etkilendiği Mariupol'de halkın "hayal edilemez korkular" yaşadığını belirten Bachelet, "Bir zamanlar dört başı mamur haldeki şehir, şu an harabeye dönmüş durumda. Can kayıpları ve hasara dair manzara netleşince Mariupol'deki sivil ölümlerinin binlerle sayılacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bachelet, Azovstal endüstri bölgesinde de şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydederek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM'nin gayretleri sayesinde buradaki çelik fabrikasından 500'ün üzerinde sivilin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Rus birliklerinin sivillere tecavüzde bulunduğu" iddialarına ilişkin Bachelet, "Ofisimiz ülke çapında onlarca tecavüz vakasını doğrulamış ve diğer iddiaları da incelemeyi sürdürmektedir." dedi.

"Rusya'nın suç listesi oldukça kabarık"

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova da çevrim içi yaptığı konuşmasında, "Rusya'nın ülkeme karşı başlattığı saldırılar, hepimize karşı bir savaştır." ifadesini kullandı.

Dzhaparova, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından bu yana Ukraynalıların "böylesi bir topyekun işgal ve zulme şahitlik edeceğini asla düşünmediğini" vurguladı.

500 binin üzerinde Ukraynalının zorla Rus sınırına kaçırıldığını ve akıbetinin bilinmediğini belirten Dzhaparova, "İşkence, tecavüz ve kayıplar başta olmak üzere Rusya'nın suç listesi oldukça kabarık." dedi.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasından ötürü Rus delegasyonu oturumda yer almadı. Konseyin Ukrayna özel oturumunda yerel saatle 15.00'te Ukrayna için karar alınması bekleniyor.

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