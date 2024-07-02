Dolar
32.70
Euro
35.11
Altın
2,325.97
ETH/USDT
3,449.70
BTC/USDT
62,746.00
BIST 100
10,362.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi
logo
Dünya

BM: Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz

UNRWA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Mehmet Alaca  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
BM: Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlilerin "harap haldeki Han Yunus'a geri dönmek zorunda kalmasından sadece birkaç hafta sonra" yerinden edilmiş insanlara bölgeyi yeniden boşaltmaları yönünde uyarılar yaptığı kaydedildi.

Bölgedeki Filistinlilerin "bir kez daha" yerinden edilmekle karşı karşıya olduğu ve Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulanan açıklamada, "(Han Yunus'tan) 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan "bölgeyi boşaltın" uyarıları yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri'deki olaylar sonrası provokatif eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri başarısız kılınacaktır
"Çiftlik Bank" davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı

İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

BM: Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz

İsrail saldırısı endişesiyle Han Yunus'ta binlerce kişi gece yarısı yine göçe zorlandı

İsrail saldırısı endişesiyle Han Yunus'ta binlerce kişi gece yarısı yine göçe zorlandı
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri Gazze'de 8 bin 572 öğrenci öldü

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri Gazze'de 8 bin 572 öğrenci öldü
Malezya Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır

Malezya Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet