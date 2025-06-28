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İstanbul Valisi Gül, kamu düzenini tehdit eden eylemlere izin verilmeyeceğini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yapılan eylem çağrılarıyla ilgili olarak, kamu düzenini tehdit eden hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Berfin Kıraç  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
İstanbul Valisi Gül, kamu düzenini tehdit eden eylemlere izin verilmeyeceğini açıkladı

İstanbul

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı marjinal grupların sosyal medyada toplanma ve yürüyüş çağrılarında bulunduğunun görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır."

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