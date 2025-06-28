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Dünya

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın güneyindeki saldırılarında iki kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 28.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebatiye kentine bağlı Kuneyn beldesinde sivil bir araç İHA tarafından hedef alındı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kuneyn beldesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Binti Cubeyl bölgesindeki tanksavar füze düzenekleri sorumlusu Hassan Muhammed Hammudi'nin öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Hammudi'nin savaş süresince İsrail topraklarına yönelik çok sayıda tanksavar füze saldırısını yönettiği iddia edildi.

İsrail'e ait İHA motosikleti hedef aldı

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde de bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıya ilişkin haber, Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Buna göre, İsrail'in İHA ile Sur kentinde motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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