Dünya

BM Güvenlik Konseyi Heyeti Başkanı'ndan Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğüne destek vurgusu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetinin başkanı ve Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, heyetin Suriye ziyaretinin amacının ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunu söyledi.

Muhammed Karabacak  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
BM Güvenlik Konseyi Heyeti Başkanı'ndan Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğüne destek vurgusu Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Zbogar, başkent Şam’da düzenlediği basın toplantısında, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaretin "Suriye ile yeniden temas kurma açısından önemli bir adım" olduğunu ifade etti.

Bu ziyaret aracılığıyla Suriye'nin egemenliğini ve birliğini desteklemek, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü teyit etmek istediklerini belirten Zbogar, "Suriye'nin tüm Suriyeliler için daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesini umuyoruz ve Birleşmiş Milletler bu hedefin gerçekleşmesi için Suriye'yi destekleyecektir." dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre heyet, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Ayrıca heyetin, sivil toplum temsilcileri, dinî liderler, devrik rejim döneminde kaybolan kişilerin aileleri ile sahil bölgesi ve Süveyda'da yaşanan olaylardan etkilenen topluluklarla da görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

BMGK heyeti, Şara ile Şeybani'nin görüşmesinin ardından Şam'daki temaslarına Emevi Camii başta olmak üzere Eski Şam'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ve Kasiyun Dağı’nı ziyaret ederek devam etti.

SANA, BM Güvenlik Konseyi heyetinin resmî temaslarının ardından Suriye'den ayrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, ziyaretin "Suriye halkına uluslararası toplumun desteğini göstermek ve ülkenin yeniden ayağa kalkmasının önündeki tüm engelleri kaldırma kararlılığını teyit eden tarihi bir an" olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi başta olmak üzere, 15 ülkenin temsilcileri bugün Suriye'yi ziyaret ederek resmi temaslarda bulundu.

