BM: Güçlü Filistin hükümeti, kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip
Birleşmiş Milletler (BM), Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a istifasını sunmasıyla ilgili, güçlü Filistin hükümetinin kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.
New York
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Gazze'de yeni doğanların annelerinin doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmeti alamadığı için öldüğünü aktaran Dujarric, aynı zamanda durmayan bombalamalar ve endişenin erken doğumları tetiklediğini vurguladı.
Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze için ne yapabileceği hakkındaki soru üzerine Genel Sekreter'in ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini belirterek, "Güce sahip olanların, silahları kontrol edenlerin, esirleri tutanların bu çatışmayı sonlandırma gücü var." ifadesini kullandı.
Genel Sekreter'in taraflarla müzakereler yürüten üye ülkelerle irtibatta olduğunu bildiren Dujarric, hem kamuya açık hem de özel görüşmelerinde kendisinin elinden geleni yaptığını aktardı.
Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunmasıyla ilgili de Dujarric, Genel Sekreter'in bunu not ettiğini vurgulayarak, BM'nin Filistin halkına destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Dujarric, Gazze dahil tüm Filistin topraklarını yönetecek güçlü Filistin hükümetinin kalıcı barış yolunda kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.
Iştiyye'nin istifasını sunması
Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, bu kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğini aktarmıştı.
Filistin yönetimini, idari bir araca dönüştürme çabalarının olduğuna dikkati çeken Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.
Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizmişti.
UNICEF İcra Direktörü Russell'dan, İsrail'in "Refah'a olası saldırısının felaket olacağı" uyarısı
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, CNN’de “Gazzeli çocukların akıl almaz acısı” başlıklı makale kaleme aldı.
Nüfusu 300 binden az olan Refah’ın, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarından ötürü kuzeyden kaçan sığınmacılarla 1,4 milyona çıktığına dikkati çeken Russell, bunların 610 binden fazlasını çocukların oluşturduğunu vurguladı.
Russell, İsrail’in Refah’a geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğu haberlerine ilişkin "Refah'taki nüfus yoğunluğu ve güvenli alanların yokluğu göz önüne alındığında, özellikle de ayrım gözetmeyen sonuçlara yol açabilecek bombaların kullanılacağı herhangi bir ciddi askeri gerilim, en savunmasız bölge sakinleri de dahil olmak üzere, burada mahsur kalan sivil nüfus için felaket olacaktır." ifadesini kullandı.
Gazze’de şu ana kadar 30 bine yaklaşan sivil kaybın yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Russell, Refah’a yapılacak muhtemel İsrail saldırılarının sivil can kayıpları ve yaralanmaları aşırı derecede artıracağı uyarısında bulundu.
Russell, Refah’ın, Gazze'de kalan son hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer olduğuna işaret ederek, hayati öneme sahip bu kaynaklar olmazsa açlık ve hastalık vakalarının dramatik biçimde artacağını ve daha fazla çocuğun hayatına mal olacağını vurguladı.
Refah'taki çocukların gidecek hiçbir yeri kalmadığını ve çok zor şartlarda hayatta kalmak için mücadele verdiğini belirten Russell, “Şimdi bile Gazze'deki 5 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının bir veya daha fazla bulaşıcı hastalıktan etkilendiğini ve yüzde 70'inin de son 2 haftada ishal olduğunu tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Russell, UNICEF çalışanlarının sahada çocuklara yönelik akıl almaz savaş suçlarına tanık olduğunu vurgulayarak, Refah’a İsrail’in saldırıları önlenmez ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmazsa, ilgili tarafların, şimdiye kadar hayatını kaybeden binlerce çocuğun yanı sıra çok daha fazla çocuğun ölümünden sorumlu tutulacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.