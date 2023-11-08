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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak için çabaları sürdürdüklerini ancak bunun zor olacağını söyledi.

Şerife Çetin  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak

New York

Guterres, "Reuters Next" adlı etkinlik kapsamında düzenlenen bir programa konuk oldu.

Ukrayna'da çözümün, uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun olması gerektiğini belirten Guterres, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün güvence altına alınması lazım." dedi.

Guterres, "Bu sağlanabilecek mi, ne zaman olacak bilmiyorum ama yapılması gereken bu. Sorunu çözecek gücüm yok ama sesimin sorumluluğu var, barış sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılmasıyla ilgili Guterres, "Biz çabalarımızı sürdürüyoruz ancak Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, girişimin canlandırılmasının çatışmaya taraflara fayda sağlayacağını dile getirerek, "İdeal olan, tarafların Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine onay vermesi olur ama bu sanırım şu anda hayalden öteye gidemez." dedi.

Küresel sorunların çözümünde BM'nin rolüne ilişkin Guterres, BM'nin birçok alanda çok taraflı anlaşma imzalanmasına vesile olduğunu kaydetti.

Guterres, BM'nin tarafları bir araya getirerek sorunları ele almaları için önemli bir platform olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

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