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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: (İsrail'in Refah saldırısı) Bu dehşet sona ermeli

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Bu dehşet sona ermeli." dedi

Şerife Çetin  | 27.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: (İsrail'in Refah saldırısı) Bu dehşet sona ermeli

New York

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.

Guterres, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İsrail saldırısı sonucu ölümcül çatışmadan kaçmaya çalışan masum sivillerin öldüğünü belirten Guterres, saldırıyı kınadı.

Guterres, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığının altını çizerek, "Bu dehşet sona ermeli." ifadesini kullandı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.


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