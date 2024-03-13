BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini belirterek "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.
New York
Guterres, BM'deki Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Dünya genelinde kadın haklarının saldırıya uğradığını, toplumda alanlarının daraltıldığını ve kadın hakları savunucularının tehditlerle karşılaştığını kaydeden Guterres, artan çatışmaların ise kadın ve kız çocukları üzerindeki korkunç etkisine işaret etti.
Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Guterres, "Gazze halkı karabasan içinde yaşıyor." dedi.
Sivilleri hedef almanın ve korumamanın, uluslararası insancıl hukuku açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda çatışmalardaki cinsel şiddet uygulamalarını kınadı.
İsrail ordusunun, 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.
BM'den Gazze'de yardım dağıtım merkezinin vurulmasına tepki
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyinde BM'ye ait bir yardım dağıtım merkezinin bombalanmasıyla ilgili, "Ekiplerimiz ve teçhizatımız sürekli tehdit altındayken nasıl yardım operasyonlarımızı sürdüreceğiz? Bunların korunması gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Refah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezini hedef almasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazze'deki meslektaşları ve ailelerinin şimdiye kadar çok büyük kayıplar yaşadığını aktaran Griffiths, savaşın artık son bulması gerektiğinin altını çizdi.
"Suçlular hesap vermek zorundadır"
Diğer taraftan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Tüm BM tesislerinin koordinatlarının taraflarla paylaşıldığını ifade eden Dujarric, söz konusu saldırının yardım dağıtımını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Dujarric, günden güne BM bayrağı altında insani yardım çalışanlarının korunmasına daha az saygı duyulduğuna işaret ederek, Gazze'deki meslektaşlarının bunun bedelini hayatlarıyla ödediklerini ifade etti.
Suçluların hesap vermesi konusunda eksiklik olduğunu kaydeden Dujarric, "Suçlular hesap vermek zorundadır. Zaman alabilir ancak bunun gerçekleşmesi lazım." dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini bombaladığı, ilk belirlemelere göre en az 5 Filistinlinin öldüğü çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise İsrailli güçlerin saldırısı sonucu en az 1 personelin hayatını kaybettiğini, 22 personelin yaralandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.