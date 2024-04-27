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Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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