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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde "Nasıl Yaşadılar: Sabahattin Zaim" başlıklı programda konuşuyor.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü

İstanbul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen konferans kapsamında gerçekleşen görüşmede, Güney Afrika hükümetine ve halkına Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Güney Afrika hükümetinin bu cesaretli adımını takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti halkı adına şükranlarını dile getirdi.

Kurtulmuş, Güney Afrika'nın, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanına başvurmasının ardından Filistin davası bakımından yeni bir sürecin başladığını vurguladı.

Bu dönemle birlikte insanların dünyada yeni bir hak, adalet, insaf ve vicdan arayışı içerisinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, artık insanlığın, insanlık suçlarını bilerek işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin durdurulmasını talep ettiğini dile getirdi.

Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı gibi uluslararası platformlarda atılacak adımlarla Filistin davasında sonuç alabileceklerini ifade etti.

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