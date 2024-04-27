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Dünya

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri engellere rağmen sürüyor

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri, üniversite yönetimlerinin engellerine ve polisin müdahalelerine rağmen hız kesmeden devam ediyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Irmak Akcan  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri engellere rağmen sürüyor

Ankara

ABD genelinde Filistin'e destek için birçok farklı eyalet ve üniversitede gösteri düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e desteğini kesmesi için talepte bulunuyor.

Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel hükümet yetkilileri, gözaltı, uzaklaştırma cezası ve personeli işten çıkarma tehdidi gibi eylemlerle karşılık veriyor.

Columbia Üniversitesi yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için öğrencilerin kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 11'inci gününe ulaştı.

California Politeknik Eyalet Üniversitesi

California Politeknik Eyalet Üniversitesi yönetimi, kampüse giriş yasağını eğitim döneminin bitişi olan 10 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı.

Yetkililer, gösterilere katılan 3 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Northwestern Üniversitesi

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinden onlarca öğrenci, Filistin'e destek için Evanston kentindeki kampüste kamp kurdu.

Öğrenciler, "Özgür Gazze Kurtarılmış Bölge" yazan pankartlarla gösteriler düzenledi.

Northwestern Üniversitesi Rektörü Michael Schill, 25 Nisan'da öğrenci yönetmeliğini değiştirerek kampüste çadır kurulmasını yasakladı.

Schill, ayrıca gösteri yapan öğrencileri üniversiteden uzaklaştırma ve atılma gibi disiplin cezalarının beklediğini bildirdi.

New York Moda Teknoloji Enstitüsü (FIT)

New York Eyalet Üniversitesine bağlı Moda Teknoloji Enstitüsünde onlarca öğrenci, Filistin'e destek gösterilerine katılım gösterdi.

Öğrencilerin önünde kamp kurduğu enstitü müzesinin cuma günü kapandığı açıklandı.

Indiana Üniversitesi

Indiana Üniversitesinde Filistin'e destek olmak için 24 Nisan'da gösterilerine başlayan öğrencilere polis sert müdahalede bulundu.

Okul politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle öğrencilere copla müdahale eden polis, 34 kişiyi gözaltına aldı.

Florida Üniversitesi

Florida Üniversitesi kampüsünde 50'ye yakın öğrenci, Filistin'e destek için 24 Nisan'dan beri gösteri düzenliyor.

Üniversite yönetimi, dün, gösterilere katılan öğrencilerin 3 yıllık uzaklaştırma alabileceğine ve çalışanların ise işten çıkarılabileceğine dair uyarı yayımladı.

Arizona Eyalet Üniversitesi

Arizona Eyalet Üniversitesinde öğrenciler, çadır kurarak Filistin destekçisi gösterilere katılım sağladı.

Öğrencilerin kurduğu çadırlardan bazıları polis tarafından dağıtılırken ilk belirlemelere göre 3 öğrenci gözaltına alındı.

Üniversite Sözcüsü Elena Bras, çadır kurulmasının üniversite politikasına aykırı olduğunu kaydederek, buna uymayan öğrencilerin gözaltına alınabileceğini kaydetti.

Ohio Eyalet Üniversitesi

Ohio Eyalet Üniversitesinde polis, Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Gösterilerde, 16'sı öğrenci 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

3 üniversitenin ortak kampüsünde yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı

Colorado eyaletindeki Denver Metropolitan Eyalet Üniversitesi, Denver Üniversitesi ve Denver Yüksekokulunun ortak kampüsü Auraria'da öğrenciler, Filistin'e destek için gösteri düzenledi.

Auraria kampüsünde kamp kuran öğrenciler polis müdahalesiyle dağıtılırken yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı.

Washington'daki üniversiteler

Washington'daki çeşitli üniversitelerden öğrenciler Filistin'e destek için George Washington Üniversitesi kampüsünde gösterilerini sürdürüyor.

AA muhabirine gösteriler hakkında yorum yapan öğrenci Selina el Shihabi, "Gazze halkının evlerini kaybettiklerini artık çadırlarda yaşadıklarını ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için kamplar kurduk." dedi.

Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC)

Kuzey Carolina Üniversitesi öğrencileri üniversite kampüsündeki Polk Parkı'nda Filistin'e destek için yeni kamplar kurdu.

Üniversitenin idari işler merkezi olan Güney Binası önünde toplanan 100'den fazla öğrenci, üniversitenin İsrail'le bağlarını koparmasını talep etti.

Texas Üniversitesi

Texas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde toplanan öğrencilerden gözaltına alınanların sayısı 57'ye yükseldi.

Üniversite kampüsüne eyalet güvenlik güçlerini çağıran Texas Valisi Greg Abbott, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, protestoların Yahudi karşıtı olduğunu öne sürerek eylemlere katılan öğrencilerin okuldan atılması çağrısı yaptı.

Northeastern Üniversitesi

Polis, Boston'daki Northeastern Üniversitesinde kurulan çadırları kaldırırken, üniversite yönetimi protestoların Yahudi karşıtı bir eyleme dönüştüğünü öne sürdü.

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