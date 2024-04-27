Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,159.60
BTC/USDT
63,233.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde "Nasıl Yaşadılar: Sabahattin Zaim" başlıklı programda konuşuyor.
logo
Dünya

KKTC, Rum basınının "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasını yalanladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rum basınının "Birleşmiş Milletlerden yeni çözüm önerisi" iddialarını yalanlayarak, Antonio Guterres tarafından kendilerine iletilen herhangi bir resmi toplantı önerisinin bulunmadığını bildirdi.

Mehmet Kemal Firik  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
KKTC, Rum basınının "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasını yalanladı

Lefkoşa

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rum basınında yer alan "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Konseyi toplantısına atıfla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta yeni bir çözüm önerisi sunduğu, Türk tarafının bu öneriyi kabul etmediği, Türk tarafının 2 devletli çözümden vazgeçtiği ve talep ettiği şartlarda değişiklikler meydana geldiği" yönündeki haberler hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum basınında, dün toplanan Rum Ulusal Konsey toplantısına atıfla çeşitli gerçek olmayan manipülatif haberler yayınlanmıştır. Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs meselesinde uluslararası toplum nezdinde 'çözüm isteyen taraf' olarak görünmek amacıyla nafile girişimleri çerçevesinde basına yalan ve yanlış haber düzenlettiği aşikardır."

Açıklamada, Kıbrıs'ta BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından yürütülen süreç dışında herhangi bir çalışma yürütülmediği aktarılarak, Rum basınında yayınlanan, "Türk tarafının iki devletli bir çözümden değil sadece 'egemen eşitlikten' söz ettiği" şeklindeki söylemlerin tamamen Rum liderliğinin hayal ürününün eseri olduğu vurgulandı.

Resmi müzakereler için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesinin şart olduğu belirtilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin tarafımıza ilettiği herhangi resmi bir toplantı önerisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından önerilen gayriresmi üçlü ve/veya beşli konferans önerisini reddettiği, Rum tarafının ise bu öneriyi kabul ettiği şeklindeki haberler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu
"Mahzen-33" operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü
Türkiye, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerini sürdürüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Benzer haberler

KKTC, Rum basınının "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasını yalanladı

KKTC, Rum basınının "BM'den yeni çözüm önerisi" iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'de Mehmetçikle bir araya geldi

BM, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinde öğrencilerin gözaltına alınmasından endişeli

Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davaya devam edildi

Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davaya devam edildi
KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasına katılmak üzere Adıyaman'a geldi

KKTC Başbakanı Üstel, İsias Oteli davasına katılmak üzere Adıyaman'a geldi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, PKK/YPG'nin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyledi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, PKK/YPG'nin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet